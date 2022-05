Lisa Marie Presley salue le prochain biopic "Elvis"

La fille du King a déclaré avoir vu le prochain biopic sur son père à deux reprises et l’a qualifié d'"absolument exquis". Elle pense même que l’acteur qui incarne le rôle principal, Austin Butler, remportera un Oscar pour cela.

C’est dans le contexte du suicide de son fils, Benjamin Keough – le seul héritier d’Elvis – en juillet 2020 qu’elle s’exprime autour de ce film et qu’elle explique qu’elle a du mal à faire son deuil :

"Bonjour, cela fait un petit temps que je n’ai rien posté car il n’y a pas grand-chose à dire. Je pleurerai pour toujours la perte de mon enfant. Et avancer malgré cet affreux chagrin qui a absolument détruit et brisé mon cœur et mon âme me semble impossible."