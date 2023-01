Lisa Marie Presley, retour sur un tragique destin.

Une vie privée très mouvementée. En 1988, elle épouse Danny Keough un acteur. Le couple, à l’abri du besoin, a deux enfants. Une fille, Riley, qui est notamment actrice pour Soderbergh et un fils Benjamin qui se suicide par balle en 2020. Plus amis qu’amants, ils divorcent au bout de six ans. Quelques jours plus tard, elle épouse Michael Jackson. Comme son père, il est la plus grande star américaine. Elle fait d’ailleurs une apparition sulfureuse dans le clip "You are Not alone" de Jackson en 1995. Mariage éclair, le couple divorce le 18 janvier 1996.