Lisa Marie Presley : l’enquête autour du décès se poursuit

On ne connaît toujours pas les causes exactes du décès de Lisa Marie Presley, et on apprend maintenant que les médecins souhaitent encore reporter la communication autour de sa disparition.

Selon CBS, le médecin légiste souhaite enquêter davantage sur les raisons de la mort de l’artiste de 54 ans. En effet, les premiers résultats n’étaient apparemment pas concluants et le temps que les experts souhaitent maintenant prendre pour tout réexaminer n’est pas déterminé.

L’unique fille d’Elvis Presley est morte le 12 janvier après avoir été emmenée d’urgence à l’hôpital. Une ambulance avait en effet été appelée et il a été confirmé qu’elle a reçu un massage cardiaque sur place. Sa mère, Priscilla Presley, avait d’ailleurs confirmé sur ses réseaux sociaux que sa fille "recevait les meilleurs soins".

Elle l’a qualifiée par la suite de" femme passionnée, forte et aimante".

D’autres hommages sont arrivés de la part son ex-mari, Nicolas Cage, des héritiers de Michael Jackson (avec qui elle a été mariée 18 mois au milieu des années 90), de Billy Corgan des Smashing Pumpkins, Pink, la famille Jackson, Bette Midler, Corey Feldman, Octavia Spencer, John Travolta, Axl Rose et Mia Farrow.

Des précisions ont hier été données sur la date de la cérémonie : elle aura lieu à Memphis, dans le Tennessee ce dimanche 22 janvier à 9h du matin (heure locale) dans la maison d’Elvis, devenue un musée.

L’événement sera ouvert au public et plus d’informations seront disponibles sur le site officiel de Graceland. Lisa Marie Presley reposera dans le Jardin de Méditation de Graceland, comme son père, Elvis, ses parents Vernon et Gladys, et sa grand-mère Minnie Mae.

La famille de Lisa Marie Presley encourage ceux qui le souhaiteraient à faire un don à la fondation caritative Elvis Presley, plutôt que d’envoyer des fleurs. L’association vient en aide à de nombreuses initiatives locales artistiques, éducatives et qui soutiennent des programmes pour enfants dans la région de Memphis/Whitehaven.