Lisa Marie Presley avait demandé à Axl Rose de chanter à son enterrement

Axl Rose a ensuite ajouté que c’était une demande de la part de l’unique fille d’Elvis Presley : " Elle a évoqué la situation " au cas où " et elle m’avait demandé de chanter ce titre pour elle. Evidemment, j’ai dit oui ".

Axl Rose, Billy Corgan, et Alanis Morissette faisaient partie des musiciens qui se sont produits à la cérémonie d’adieu à Lisa Marie Presley, décédée à 54 ans le 12 janvier dernier.

Dans son discours d’adieu, Axl Rose a dit : " Lisa adorait sa famille, protégeait farouchement son père, son héritage, son amour pour lui, et inversement, celui qu’il lui portait. C’était une belle et bonne âme et elle était extrêmement fière, autant qu’il est possible de l’être, de son père, de ce qu’il a accompli, de sa place dans l’histoire de la musique, et plus largement de l’histoire de l’Amérique. "

Billy Corgan avait ouvert la cérémonie en interprétant en acoustique la ballade de son groupe the Smashing Pumpkins, “To Sheila”, extrait de l’album de 1998, Adore. Alanis Morissette avait choisi “Rest”, qu’elle avait chanté lors de l’enterrement du chanteur de Linkin Park, Chester Bennington, en 2017, et qu’elle a officiellement sorti en 2021 à l’occasion du " Mental Health Action Day ".