Lisa LaFlamme a-t-elle été virée à cause de ses cheveux gris ? Les marques de soutien se multiplient dans le monde

Mais le cas de Lisa LaFlamme c’est l’arbre qui cache la forêt : l’âgisme est une forme de discrimination assez répandue. Selon un rapport de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) de 2021, "une personne sur deux dans le monde aurait des attitudes âgistes, ce qui a des conséquences négatives sur la santé physique et mentale des personnes âgées et leur qualité de vie".

L’OMS estime que cette forme de discrimination a une réelle influence sur la santé physique et mentale des personnes plus âgées, provoquant de l’isolement et de l’insécurité financière.

Son lien avec le sexisme, selon l’OMS, est avéré : "Ce phénomène se recoupe avec, et accentue, d’autres formes de biais et de désavantages, notamment ceux liés au sexe, à la race et au handicap, ce qui a des conséquences négatives sur la santé et le bien-être des personnes."

Les études en sciences sociales qui se focalisent sur le genre et sur le féminisme et la gérontologie (la banche de la médecine qui s’intéresse aux seniors) ont tardé à s’intéresser à la problématique du vieillissement. De plus en plus d’études commencent toutefois à se répandre à ce sujet, notamment en France, mais en général en Europe.