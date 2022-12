Lisa Kudrow revient sur le trauma vécu pendant le tournage de Friends

“Avant de commencer à tourner dans Friends, je pensais être très mince mais j’étais au final à l’aise avec mon corps. Lorsque je me suis vu à la télévision, je me suis dit que je n’étais pas du tout comme je pensais être. Et cela m’a ébranlée.” Pas toujours facile de se découvrir à l’écran et encore moins avec toute la pression qu’on peut imaginer à l’époque du succès phénoménal de la série. Sans parler de la comparaison presque inévitable avec ses acolytes Jennifer Aniston et Courteney Cox, des moments particulièrement pénibles pour l’éternelle Phoebe au moment des essayages :