Lisa Gardner, reine du suspense psychologique, défend les victimes du mal dans son nouveau thriller

Lisa Gardner s’est inspirée de son vécu pour traiter de la thématique des souvenirs douloureux d’un passage d’un tueur en série dans une localité reculée : "J’ai vécu dans l’Oregon, en pleine affaire Ted Bindy, un sérial killer qui a défrayé la chronique dans une communauté où tout le monde se connaît. J’ai voulu explorer l’origine du mal, le comprendre".

La personnalité du serial killer, Jacob Ness, plane comme une ombre sur la vie des différentes femmes de l’intrigue. Flora par exemple a été séquestrée par Jacob Ness et a été impactée par ce drame. Nous la suivons dans le processus de vaincre son trauma.

"Je tenais à parler de l’autonomisation des femmes. J’ai été en contact avec des victimes de trauma et cela m’a permis de raconter cette histoire" explique l’auteure, et de poursuivre : "Les violences faites aux femmes et aux enfants sont partout dans le monde. En écrivant mes livres, c’est une manière de les aider et de lutter contre la violence vécue par les plus vulnérables dans la société".

