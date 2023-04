Lisa Delmoitiez envoie un message à son futur ex : "Le jour où t’en as marre, sois un gentleman et ghoste-moi"

Lisa Delmoitiez débarque dans le Réveil de Tipik avec Lara, Marco, François et Audrey ! Et Lisa a un passe-temps favori : se faire l’avocate du Diable. Une cause indéfendable, des petites manies inavouables, des habitudes contestables ? Ne vous tracassez pas, elle trouvera toujours les mots pour vous donner raison… En tout cas, elle a une bonne excuse à tout.

Pour sa première chronique, Lisa a pris la défense des gens qui ghostent. Plus encore : elle explique pourquoi, ghoster est la meilleure manière de rompre.