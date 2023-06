Lisa Delmoitiez : "18% des Américains pensent que faire l’amour debout empêche de tomber enceinte"

Lisa Delmoitiez débarque dans le Réveil de Tipik avec Lara, Marco, François et Audrey !

Lisa a un passe-temps favori : se faire l’avocate du Diable. Une cause indéfendable, des petites manies inavouables, des habitudes contestables ? Ne vous tracassez pas, elle trouvera toujours les mots pour vous donner raison… En tout cas, elle a une bonne excuse à tout.

Cette semaine, Lisa parle de la contraception masculine. Pour elle, c’est une bonne chose mais elle ne serait pas à l’aise pour autant de laisser la responsabilité de ne pas tomber enceinte à un homme.

Je ne me fais déjà pas confiance. J’ai dû renoncer à la pilule car je l’oubliais un jour sur deux. Alors que si je l’oublie, c’est moi qui tombe enceinte. Mais le gars, comment il ne va pas l’oublier ? J’ai fumé 10 ans alors que ce sont mes poumons que je fous en l’air. Si demain tu me dis que si je fume, c’est quelqu’un d’autre qui tousse, eh mais deux secondes après tu vas me voir avaler un cendrier.