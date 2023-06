Lisa Dann reprend son titre "Décalée" en piano-voix dans une performance live

Plus jeune, Lisa Dann a longtemps été partagée entre la musique et le sport qu’elle pratique, le twirling bâton : "un sport qui manie la gymnastique, de la danse, et un bâton comme les majorettes".

Le choix d’abandonner ce sport pour se consacrer uniquement à la musique a été difficile : "j’ai fait de la compétition pendant huit ans", raconte Lisa Dann. "J’ai beaucoup aimé les deux, j’ai été passionnée dans les deux domaines mais j’ai dû choisir. J’ai choisi la musique évidemment, mais je fais toujours du twirling dans mon jardin."

Sur sa chaîne Youtube, elle reprend des classiques de la chanson française, comme Voyage Voyage de Desireless qu’elle réadapte. Loin des goûts musicaux de la plupart des jeunes de sa génération, elle assume ce côté décalé, qui donne son nom à sa chanson.

Je l’assume et je le revendique même. Être décalé en 2023 je trouve ça beau.

"J’adore les chanteurs comme Brel, Balavoine et Barbara. C’est vraiment des chanteurs qui m’ont inspirée et qui m’ont donné envie de chanter", explique-t-elle. Une inspiration qui ne l’empêche pas de faire partie des artistes les plus écoutés sur Viva, avec également son autre single Histoires de cœur.