Initié par le Rideau de Bruxelles, le Festival " Lis-moi tout " nous invite à découvrir les écritures de la relève. Au programme : quatre lectures-spectacles, du slam, un tournoi d’éloquence, un atelier d’écriture et un concert. Sous les feux des projecteurs, les mots d’aujourd’hui résonnent, rebondissent et se transforment. " Lis-moi tout " du 27 mars au 2 avril au Rideau de Bruxelles et au Vilar.

La première édition du Festival " Lis-moi tout " débute dans quelques jours. A Ixelles, les lourdes portes du Rideau de Bruxelles sont encore fermées au public, et le théâtre, encore silencieux, prenait mercredi matin, les allures d’un monstre endormi. Mais les apparences sont trompeuses. Dans la grande salle, la ruche bourdonne. A la lumière du plateau, dix jeunes acteurs et actrices fraîchement diplômés, prêtent leur voix aux écritures de la relève.