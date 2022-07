Lirim Tàsdelen, un psychopédagogue qui ose briser les codes

Les personnalités inspirantes ont souvent connu un chemin semé d’obstacles, de changement soudain de trajectoire, de refus, d’échecs ; mais sont toujours animées de passion et en recherche de sens.

Elles ont fait un passage dans Tendances Première pour partager le résultat de leur travail et faire bouger les lignes ; mais sans pouvoir toujours s’arrêter sur ce qui les avait menées là. C’est sans filtre et sans fard que nous voulons vous les faire découvrir cet été. Lirim Tàsdelen, psychopédagogue, danseur et chorégraphe qui ose briser les codes !

Enseignant, metteur en scène, danseur, chorégraphe, formé à la philosophie pour enfants (par Philocité à l’Université de Liège), psychopédagogue, sexothérapeute, Lirim Tàsdelen a plusieurs cordes à son arc et il ne cesse d’en ajouter, puisque depuis septembre dernier, il est aussi chroniqueur sur les questions de genre dans Tendances Première.

D’une bienveillance sans limite, plein d’énergie et de joie de vivre, il nous éveille à ces thématiques chères à la jeunesse d’aujourd’hui très sensible aux discriminations et aux questions de genre. Pour en finir avec l’étroitesse d’esprit de certains et casser les codes ! On vous propose d’en découvrir un peu plus sur Lirim Tàsdelen, ce lundi 25 juillet.