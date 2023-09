"Lire et Ecrire Luxembourg" forme 300 apprenants en alphabétisation

Ce 8 septembre, c’est la journée internationale de l’alphabétisation. On considère toujours qu’aujourd’hui une personne adulte sur 10 ne sait pas ou pas bien lire et écrire. Pour lutter contre l’illettrisme, le mouvement Lire et Ecrire propose un large dispositif de formations en alphabétisation. Dans notre province, Lire et Ecrire Luxembourg compte 9 antennes et quelque 300 apprenants. Les formations vont de l’acquisition des savoirs de base, lire, écrire, calculer, communiquer aux formations au numérique ou encore à la préparation du permis de conduire théorique. Lire et Ecrire s’adresse à des personnes jeunes et âgées, belges et étrangères… Ecoutez ici quelques témoignages.