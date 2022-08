Lire et Écrire appelle à un plan d'action ambitieux contre les inégalités numériques

L'ASBL Lire et Écrire appelle mardi le monde politique à mettre en place un "plan ambitieux" de lutte contre les inégalités numériques, qui touchent près d'un Belge sur dix. L'association lance une campagne de sensibilisation à l'occasion de la journée internationale de l'alphabétisation le 8 septembre. Elle prendra notamment la forme de files d'attente silencieuses devant certains guichets d'administrations publiques fermés à travers la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Alors que l'usage du numérique est devenu prépondérant pour effectuer de nombreuses tâches administratives et même, dans certains cas, pour prendre un rendez-vous médical ou renouveler son titre de transport, Lire et Écrire rappelle que ces manipulations nécessitent une bonne maîtrise de l'écrit. Elles excluent donc les personnes peu scolarisées ou en difficulté de lecture et d'écriture, soit près d'un Belge sur dix selon les estimations de l'ASBL.

Au niveau des administrations publiques, l'association estime qu'elles ne respectent pas toutes le principe édicté par la Commission européenne dans son Plan d'action européen 2016-2020. Cette dernière y rappelle l'importance de "conserver d'autres canaux de communication au bénéfice de ceux qui, par choix ou par force, sont hors connexion."