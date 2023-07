"Lire dans les parcs" : quand les bibliothèques invitent les enfants à prendre l’air

Une activité qui plaît aux enfants

En plein air et aux abords des plaines de jeux, ces initiatives plaisent énormément aux enfants. "C’est encore plus chouette qu’à la maison et qu’à l’école", confie l’un d’entre eux. A Liège, de nombreuses autres lectures en plein air sont prévues dans le courant des mois de juillet et d’août.

Les horaires des prochaines séances sont à retrouver sur le site internet www.liege-lettres.be