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Ukraine - Україна

"Читання в парках" у Брюсселі | "Lire dans les parcs" à Bruxelles

il y a 51 minutesTemps de lecture1 min
Par Catherine Tonero

Ось веселе та повчальне заняття для ваших дітей цього літа: з 1 липня по 26 серпня в парках бельгійської столиці читають сотні книжок!

Щороку акція "Читай у парку" пропонує під час літніх канікул переміщення книжок із бібліотеки до різних громадських місць, де аніматори читають казки та оповідання вголос.

Хвилини задоволення для дітей, які зможуть відкрити для себе різноманітні книжки та чому б не скористатися ними, щоб покращити свій рівень французької мови.

Заплановано 228 сеансів у 38 брюссельських парках. Кожне місце спонсорується публічною бібліотекою, і це безкоштовно!

Уся практична інформація тут: https://biblio.brussels/iguana/www.main.cls?surl=liredansleparcs

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Voici une activité ludique et instructive pour vos enfants cet été : du 1er juillet au 26 août, des centaines de livres sortent dans les parcs de la capitale belge!

Chaque année, l’opération "Lire dans les parcs" propose, le temps des vacances d’été, le déplacement des livres d’une bibliothèque vers différents lieux publics où des animateurs lisent contes et histoires à voix haute.

Des moments de plaisir pour les enfants qui pourront découvrir des livres variés et pourquoi pas en profiter pour perfectionner leur niveau de français.

228 séances sont prévues dans 38 parcs bruxellois. Chaque lieu est parrainé par une bibliothèque publique et c'est gratuit!

Toutes les infos pratiques ici : https://biblio.brussels/iguana/www.main.cls?surl=liredanslesparcs 

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