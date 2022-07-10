"Читання в парках" у Брюсселі | "Lire dans les parcs" à Bruxelles

Ось веселе та повчальне заняття для ваших дітей цього літа: з 1 липня по 26 серпня в парках бельгійської столиці читають сотні книжок!

Щороку акція "Читай у парку" пропонує під час літніх канікул переміщення книжок із бібліотеки до різних громадських місць, де аніматори читають казки та оповідання вголос.

Хвилини задоволення для дітей, які зможуть відкрити для себе різноманітні книжки та чому б не скористатися ними, щоб покращити свій рівень французької мови.

Заплановано 228 сеансів у 38 брюссельських парках. Кожне місце спонсорується публічною бібліотекою, і це безкоштовно!

Уся практична інформація тут: https://biblio.brussels/iguana/www.main.cls?surl=liredansleparcs