"LIQUIDATION TOTALE" : une campagne publicitaire qui fait mal au personnel des magasins Makro

C’est à son domicile que le délégué syndical CNE José Bayon a reçu lui, le dépliant publicitaire de son employeur : "C’est la promo Makro "LIQUIDATION TOTALE" ! "On est liquidés ! On est bradés aussi, nous. On a été soldés : on ne va pas nous payer nos indemnités de rupture et c’est assez brutal pour nous autres de lire ça. C’est très dur, quoi !"

En manque d’information sur l’avenir du groupe Makro et Métro, les syndicats ont demandé la tenue d’un conseil d’entreprise extraordinaire.