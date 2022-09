Lior Refaelov pointe un manque d’intensité à Anderlecht : "Dix points en huit matches, c’est inacceptable"

Anderlecht n’y arrive décidément pas en ce moment. Les Mauves se sont inclinés ce dimanche face à Westerlo et enchaînent une troisième défaite en quatre matches de championnat.

Interrogé à l’issue de la rencontre, Lior Refaelov pointe un manque d’intensité. "On perd les duels, on n’est pas présent sur les premiers et deuxièmes ballons. Ces défaites n’ont rien à voir avec la préparation tactique. Au final, l’intensité passe avant tout et on en manque en ce moment. On doit tous prendre nos responsabilités. Dix points en huit matches, c’est inacceptable. Chaque joueur doit augmenter son niveau de jeu".

Pourtant, les troupes de Felice Mazzu avaient fait le plus dur en revenant au score grâce à un but de Sebastiano Esposito à vingt minutes du terme… avant d’encaisser dans la foulée. "Les dix minutes après le 1-1, on pensait pouvoir gagner le match. On voulait jouer plus directement avec Fabio Silva et Sebastiano. Mais je répète, cela n’a rien à voir avec la tactique. Tout est très clair à l’entraînement. On doit travailler dur, se battre l’un pour l’autre et c’est ce qui manque en ce moment. Le niveau à l’entrainement est bien meilleur qu’en match".

Le Sporting doit rapidement se ressaisir avant le déplacement à Bucarest jeudi.