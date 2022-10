Lionel Taminiaux : "Quand on roule avec Remco Evenepoel, on passe d’adversaire à supporter"

Celui qu’on surnomme Tami dans le peloton, savoure cette saison 2022, après une première année compliquée chez Alpecin : "2021 a été difficile. Je n’étais pas au niveau physiquement. Et puis mentalement c’était un peu compliqué aussi. Je ne connaissais pas encore ma place dans l’équipe. Maintenant, je pense que j’ai fait ma place et c’est beaucoup plus facile pour moi maintenant d’appréhender la course et de savoir quel est mon rôle dans l’équipe. Je suis beaucoup mieux cette année et je pense que ça se voit aussi dans les résultats ou même dans le travail que je peux faire".

Lionel Taminiaux a brillé comme "poisson pilote" de Tim Merlier et de Jasper Philipsen. Il a aussi pu, par moments, jouer sa carte perso, avec une belle victoire sur les quatre jours de Dunkerke.