Lionel Taminiaux : "Je pense que Remco Evenepoel peut gagner le chrono ce mardi"

Lionel Taminaux fait partie du train de Tim Merlier. La mission du Brabançon c’est d’emmener le champion de Belgique sur des sprints massifs. Alpecin-Deceuninck avait coché les deux premières étapes en ligne aux Pays-Bas, mais Merlier ne s’est classé que 3e et 6e : "On s’est un peu loupé sur les deux premiers sprints avec Tim. Il fait partie des meilleurs sprinteurs du monde, et on visait clairement des victoires d’étape, mais on n’a pas eu de réussite".

Mais le Tour d’Alpecin-Deceuninck est déjà pleinement réussi grâce à Jay Vine. Le grimpeur australien a brillé en montagne, pour remporter deux victoires d’étapes et endosser le maillot à pois de meilleur grimpeur : "Grâce aux deux victoires de Jay Vine, l’équipe n’a plus de pression, on n’est plus obligé de courir derrière une victoire d’étape. Tout ce qui viendra en plus c’est du bonus. On va essayer de défendre ce maillot à pois et de le ramener jusqu’à Madrid."

A titre personnel, Tami veut boucler son premier grand tour et amener Merlier à la victoire : "Le plus dur est derrière moi je pense. Les étapes de montagne étaient vraiment difficiles mais on a bien géré les délais. J’espère maintenant faire un bon leadout pour Tim et offrir une 3e victoire à l’équipe".