Lionel Scaloni, l'entraîneur de l'Argentine championne du monde au Qatar, a été confirmé lundi à la tête de la sélection jusqu'en 2026, a annoncé la Fédération argentine (AFA).

"Ce lundi, à Paris", où ils se trouvent pour la remise des trophées Fifa Best, le président de l'AFA "Claudio Tapia et Lionel Scaloni se sont réunis pour finaliser la prolongation de son contrat comme entraîneur de la sélection jusqu'en 2026", a annoncé l'AFA dans un communiqué. À la tête de l'Albiceleste depuis 2018, Scaloni a conquis la Copa America en 2021, la Finalissima contre l'Italie en 2022 et la Coupe du monde en décembre dernier.