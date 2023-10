Lionel Meunier et Viola Blache racontent leur amitié autour de la voix partagée

Lionel Meunier, basse et chef de l’ensemble Vox Luminis, qui est aussi le curateur des Flagey Choir Days à Flagey, nous fait découvrir la chanteuse à la voix de cristal Viola Blache, membre de l’ensemble Sjaella. Dans ce Transmission, c’est un musicien aguerri qui partage son coup du cœur pour un jeune talent.

Sjaella, six voix de femmes et un son unique

Cette année, Lionel Meunier est le curateur d’un évènement incontournable pour les passionnés de la voix et du chant d’ensemble : Les Flagey Choir Days, du 13 au 15 octobre et il décide de consacrer un moment du Festival aux talents émergents. On entendra à cette occasion l’ensemble Sjaella, qu’il qualifie " d’inclassifiables et enivrantes ". Alors il était impossible de ne pas les inviter. Sjaella, un nom inspiré du mot suédois âme, a une histoire bien particulière, puisque les six chanteuses, amies de chœur depuis leur enfance à Leipzig, ont fondé cet ensemble à l’âge de neuf ans. Dans un vrai esprit d’écoute mutuelle et des particularités de chacune, elles ont continué à faire grandir ce projet, qui se démarque par " son extrême créativité, en faisant quelque chose qui n’a jamais été fait ", et Lionel Meunier ajoute qu’elles sont simplement formidables ".

Le coup de cœur pour cet ensemble s’est fait au détour d’une voix que Lionel Meunier entend lors d’une audition, c’est celle de Viola Blache, " la voix idéale " avait-il noté sur un papier. Plus tard, il l’engage dans son ensemble Vox Luminis et une grande amitié naît entre les deux musiciens. Une source d’inspiration qui va dans les deux sens : Viola Blache caractérise Lionel Meunier d’"inspirant, enthousiaste, sensible et confident ".

Origins , le programme de Sjaella sur les cycles de la vie au Flagey Choir Days

Vox Luminis et Sjaella se succèdent dans la programmation du Flagey Choir Days, et leurs programmes semblent se répondre. En concert d’ouverture, Vox Luminis chantera une célébration du corps avec Rappresentatione di anima e di corpo de Cavalieri. Comme un miroir inversé, Sjaella continuera sur une note immatérielle, avec le programme Origins : " ce sont toutes les choses circulaires qui font notre vie " explique Lionel Meunier, qui souhaite mettre en dialogue les concerts du festival.

Composé d’œuvres de David Lang, Henri Purcell et Paola Prestini, Origins est enregistré chez Outhere Music en 2021.

Deux artistes aux inspirations communes

Entre chants nordiques et compositeurs, les univers de Viola et Lionel semblent connectés. Viola Blache et Lionel Meunier sont tous deux grandement inspirés par la musique vocale nordique, pour sa grande clarté et pureté. Une autre inspiration commune aux deux artistes, c’est le grand compositeur David Lang, que Sjaella interprète régulièrement (Viola Blache rêve de créer un jour l’une de ses pièces), et qui sera au centre des Flagey Choir Days, avec notamment la création de We were par l’ensemble Vox Clamantis en clôture du Festival.