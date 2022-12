Lionel Messi un peu plus dans la légende : face à l’Australie, l’Argentin va disputer le… 1000e match de sa carrière

Chaque jour, Lionel Messi s’inscrit un peu plus dans la légende du football. Considéré par de nombreux observateurs comme le GOAT, le meilleur joueur de tous les temps, l’Argentin va disputer ce samedi soir, face à l’Australie en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022, le 1000e match de sa carrière.

778 matches avec le FC Barcelone, 53 avec le maillot du Paris Saint-Germain et bientôt 169 avec l’Albiceleste : le compte est bon ! 1000 matches chez les professionnels (sans compter les cinq rencontres disputées avec l’équipe d’Argentine olympique en 2008), une barre symbolique que peu de joueurs ont eu la chance d’atteindre dans leur carrière. Dans cette Coupe du monde, ils ne sont d’ailleurs que deux à faire partie de ce club très fermé : le Brésilien Dani Alves et l’inévitable Cristiano Ronaldo. Messi n’est cependant pas le premier argentin à passer cette marque historique, un certain Javier Zanetti ayant terminé sa carrière en 2014 avec pas moins de 1113 rencontres (969 en club, 144 en sélection).

Mais à 35 ans, Messi est loin d’avoir dit son dernier mot. Après ce Mondial, qui sera son dernier, "La Pulga" pourrait encore évoluer plusieurs saisons en Europe avant de s’envoler pour le continent américain et ainsi continuer d’écrire sa légende. Une légende qui serait encore plus grande si Messi parvenait à remporter le seul trophée qui lui manque : celui de la Coupe du monde.