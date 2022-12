Lionel Messi tient sa consécration : "Je savais que Dieu allait me donner la Coupe"

A 35 ans et 177 jours, Lionel Messi a – enfin – décroché le titre suprême. Lui qui a tout gagné en club a dû attendre longtemps avant de s’installer sur le toit du monde avec l’Argentine. Il l’a fait au terme d’un match qui restera dans l’histoire face à la France. Les fans français et argentins sont passés par toutes les émotions. Au fond lui, Leo a toujours cru à une issue favorable pour l’Albiceleste.



"C’est simplement incroyable. Je savais que Dieu allait me donner la Coupe. J’en étais sûr. C’est une immense joie pour nous", a-t-il confié à l’issue de la finale. "J’avais ce rêve depuis si longtemps. Je voulais terminer ma carrière avec la Coupe du monde. Je ne peux pas demander plus".



Et ce rêve, il veut le prolonger. "Je ne vais pas prendre ma retraite internationale. Je veux continuer à jouer avec le maillot argentin en tant que champion du monde", a-t-il confié à TyC Sports, un média argentin.