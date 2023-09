Lionel Messi sort sur blessure avec l’Inter Miami, des supporters quittent le stade… avant la mi-temps

Lionel Messi est sorti sur blessure mercredi face à Toronto, lors de la rencontre du championnat nord-américain de football (MLS) remportée par son club 4 à 0.

Samedi, Messi avait assisté depuis le banc de touche à la défaite 5-2 de Miami face à Atlanta United. L’entraîneur de l’Inter Miami Gerardo "Tata" Martino avait déclaré que le joueur souffrait d’une "fatigue musculaire".

Messi a semblé mal à l’aise mercredi et s’est déplacé avec précaution avant de remettre son brassard de capitaine à son coéquipier DeAndre Yedlin et de quitter le terrain alors que la marque était toujours de 0 à 0 à la 37e minute de jeu. Scène étonnante, à la sortie du joueur, de nombreux supporters ont décidé de quitter les tribunes et ce même avant la mi-temps. "No Messi, no party".

En ce qui concerne la santé de l’Argentin, "Messi passera des examens médicaux complémentaires demain (vendredi) pour déterminer quel était le problème avec lui. Espérons rien de grave", a communiqué son club sur les réseaux sociaux.

La défaite de Miami contre Atlanta samedi marquait la première en 12 matches toutes compétitions confondues depuis que Messi et les Espagnols Jordi Alba et Sergio Busquets ont rejoint l’équipe en juillet.