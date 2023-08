Lionel Messi remet ça : il inscrit un coup franc canon et offre les tirs au but à l’Inter Miami (vidéo)

Lionel Messi a inscrit deux buts, dont celui de l’égalisation en fin de match, pour permettre à l’Inter Miami de se qualifier aux tirs au but pour les quarts de finale de la Leagues Cup, au terme d’un match captivant qui s’est terminé sur le score de 4-4 à la fin du temps réglementaire.

Un coup franc enroulé à la 85e minute, le septième but de Messi dans son quatrième match sous les couleurs de Miami, a permis aux Floridiens, menés 4-2 à dix minutes de la fin, d’accéder à la séance de tirs au but.

La Leagues Cup, tournoi réservé aux clubs de la Major League Soccer et de la Liga MX mexicaine, ne prévoit pas de prolongation, les matchs nuls se soldant directement par des tirs au but.

La star argentine avait donné l’avantage à Miami dès la 6e minute, d’une belle reprise sur une passe en retrait de Jordi Alba.

Dallas a égalisé à la 37e minute par l’intermédiaire de l’Argentin Facundo Quignon, puis a pris l’avantage juste avant la mi-temps sur une belle réalisation de Bernard Kamungo.

Un autre joueur argentin de Dallas, Alan Velasco, a porté le score à 3-1 à la 63e minute sur un coup franc tiré de la gauche qui a traversé la surface de réparation bondée et s’est logé dans la lucarne opposée.

Miami a ensuite réduit l’écart grâce à un jeune remplaçant, Benjamin Cremaschi, qui a repris un ballon à ras de terre d’Alba, une minute seulement après son entrée en jeu.

Mais un but contre son camp de Robert Taylor a redonné deux buts d’avance à Dallas

Un autre but contre son camp a maintenu les espoirs de Miami en vie : Messi a envoyé un coup franc dans la surface et Marco Farfan, sans opposition, s’est inexplicablement dirigé vers son propre but.

Puis, à cinq minutes de la fin, Miami a obtenu un coup franc à un peu plus de 20 mètres du but et Messi s’est élancé et a superbement enroulé le ballon dans la lucarne.

L’Argentin a tiré et transformé le premier penalty de la séance de tirs au but et après que Paxton Pomykal a manqué son tir pour Dallas, Benjamin Cremaschi a assuré la qualification de Miami pour les quarts de finale sur le dernier coup de pied.