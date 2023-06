Lionel Messi régale avec l’Argentine et inscrit le but le plus rapide de sa carrière

Lionel Messi n’aura eu besoin que d’une minute et 19 secondes pour faire trembler les filets de l’Australie, jeudi, lors d’un match amical organisé à Pékin avec l’Argentine. Visiblement libéré depuis son départ du Paris Saint-Germain, le nouvel attaquant de… l’Inter Miami a régalé les nombreux supporters venus le voir, inscrivant le but le plus rapide de sa carrière d'une frappe enroulée dont il a le secret.

En profitant de l’ouverture du score de son capitaine, l’Albiceleste a maîtrisé la première période sans trembler. Entré en jeu à la pause à la place de Nicolas Otamendi, touché à un genou, German Pezzella a doublé la mise en reprenant de la tête un centre de Rodrigo De Paul (68e).

Même si Messi a manqué de s’offrir un doublé, son lob passant juste au-dessus du but australien après un service d’Angel Di Maria (38e), le septuple Ballon d’Or a conquis le public du Stade des travailleurs de Pékin, très majoritairement vêtu de maillots argentins. Pour son premier match depuis son départ du PSG, La Pulga a disputé l’intégralité du match et a inscrit son 104e but en sélection (en 176 matchs).

Lundi, l’Argentine ira affronter l’Indonésie, toujours en amical, à Jakarta.