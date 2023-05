Lionel Messi - PSG, le divorce est-il consommé?

L'annonce a fait l'effet d'une bombe mardi soir en France, et bien au delà des frontières de l'hexagone. Le PSG a décidé de suspendre son septuple Ballon d'or, Lionel Messi. En cause: l'absence de la Pulga lors de l'entraînement de lundi. L'Argentin a préféré laisser en plan ses coéquipiers pour honorer un partenariat publicitaire en Arabie Saoudite. Un engagement déjà postposé à deux reprises et dont le club était au courant.

A l'origine, lundi devait être un jour de relâche du côté parisien mais la spirale négative que connaît actuellement le club en a décidé autrement. Après une nouvelle défaite en championnat dimanche, la 6e (et le 3e en 4 matches à domicile), le staff du club a décidé de revoir le planning des entraînements et de convier le groupe. Messi n'a pas voulu changer ses plans et est parti en avion honorer ses obligations publicitaires.

Le PSG a donc décidé de choisir la manière forte pour sanctionner son joueur. Pas de mise à l'écart à moitié cachée, de blessure diplomatique ou de "choix sportif" pour sanctionner en interne le joueur. Ici la sanction est officielle et annoncée à tous. Le PSG durcit le ton, annonce que personne n'est au dessus du règlement, même l'un des meilleurs joueurs du monde. Et l'agenda n'est pas anodin.