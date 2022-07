Lionel Messi, la "Puce" espère rebondir

Après des débuts parisiens très loin de ses standards, Lionel Messi espère rebondir et éloigner le spectre du déclin avec un double objectif : briser le plafond de verre du PSG en Ligue des champions et réussir son ultime défi avec l’Argentine lors du Mondial 2022.

La tournée du PSG au Japon, marquée mercredi par un premier match amical contre le Kawasaki Frontale à Tokyo, doit permettre de revoir le "vrai" Messi, celui de Barcelone, pas celui de sa première année parisienne.

Alors qu’il entre dans la deuxième et dernière année de son contrat avec le club de la capitale (qui compte aussi une année supplémentaire en option), l’Argentin sait que le temps lui est compté pour laisser une trace de son passage à Paris.

Jusqu’ici, le compte n’y est pas et les supporteurs des Rouge et Bleu ont eu peine à reconnaître la "Puce", considérée comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire.