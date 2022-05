Lionel Messi, futur joueur-actionnaire de l’Inter Miami de David Beckham

Après une saison compliquée au Paris Saint-Germain, les rumeurs continuent sur le futur de l’argentin. D’abord cité au FC Barcelone pour une dernière saison en mode The Last Dance, Lionel Messi aurait accepté de rejoindre l’Inter Miami, club de MLS, en 2023. En dernière année de contrat, une prolongation d’un an est possible. Toutefois, il préférerait mettre cette option de côté, ainsi qu’un bonus de 10 millions d’euros, pour partir au pays de l’Oncle Sam.