Lionel Messi est arrivé à Miami : "Ma mentalité ne va pas changer"

Ça y est, Lionel Messi est arrivé sur les terres de son nouveau club. Après des vacances aux Bahamas suite à une saison épuisante, le champion du monde est arrivé en Floride, où il sera présenté ce dimanche en tant que nouvelle recrue de l’Inter Miami.

Dans une interview accordée au média argentin TV Publica, la Pulga est revenue sur ce gros changement dans sa carrière. "Nous sommes heureux de la décision que nous avons prise. Nous sommes prêts à affronter ce nouveau défi et ce nouveau changement. Ma mentalité ne va pas changer, je vais tout donner, tant pour moi que pour le club. Le but est de continuer à prester au plus haut niveau".

Si sa présentation est attendue dimanche, il pourrait disputer sa première rencontre le 21 juillet face à Cruz Azul dans le cadre de la Leagues Cup. Si le club de David Beckham a officialisé l’arrivée de Sergio Busquets, il tente également d’attirer Jordi Alba, Sergio Ramos et Luis Suarez pour épauler l’ancien parisien. Le septuple Ballon d'Or sera entraîné par son ancien sélectionneur et coach au Barça Gerardo Martino.