Lionel Messi en Arabie Saoudite ? Son père dément les rumeurs de transfert

Probablement sur le départ du PSG en fin de saison, Messi se cherche un nouveau port d’attache. À en croire certains informateurs saoudiens, l’Argentin avait d’ailleurs trouvé un accord pour évoluer dans leur championnat. Une rumeur que le papa du joueur a tenu à démentir sur les réseaux sociaux.

Quelque peu en dedans du côté de Paris depuis son titre mondial, Lionel Messi n’en est pas déjà la tête ailleurs et plus précisément dans le Golfe pour autant. "Il n’y a absolument rien avec aucun club pour l’année prochaine. La décision ne sera jamais prise avant que Lionel ne termine le championnat avec le PSG. Une fois la saison terminée, il sera temps d’analyser et de voir ce qui se passe, puis de prendre une décision. Il y a toujours des rumeurs et beaucoup utilisent le nom de Lionel pour gagner en notoriété, mais la vérité est unique et nous pouvons vous assurer qu’il n’y a rien avec personne. Ni verbal, ni signé, ni convenu. Et il n’y en aura pas jusqu’à la fin de la saison, a tenu à temporiser Jorge Messi, le père de Lionel avant de passer un message. Je trouve irrespectueux que certains induisent consciemment et délibérément en erreur sans fournir aucune preuve de ce qu’ils avancent et en voulant transformer n’importe quelle rumeur malveillante en une nouvelle ou en une information orientée par quelqu’un en faveur de ses intérêts. Ils devraient expliquer pourquoi ils ne vérifient pas leurs informations."

Plus que jamais, la tête et les jambes de Messi semblent donc en région parisienne.