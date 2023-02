Lionel Messi devrait continuer en sélection argentine, mais pas jusqu’à la Coupe du monde 2026

Le champion du monde Lionel Messi laisse toujours la porte ouverte à l’équipe nationale de football argentine, mais sa participation à la Coupe du monde 2026, alors qu’il aura tout juste 39 ans, reste très improbable.

"Je ne sais pas", a répondu le sextuple ballon d’or dans une interview publiée jeudi par le journal sportif argentin "Olé" lorsqu’on lui a demandé s’il allait participer à la Copa América 2024 et à la Coupe du monde. La phase finale du Mondial aux États-Unis, au Canada et au Mexique semble "lointaine".

"J’aime jouer au football et tant que je vais bien, que je me sens en forme et que j’y prends toujours du plaisir, je le ferai", a déclaré Messi.

"Cela dépend de l’évolution de ma carrière, de ce que je vais faire, de beaucoup de choses". Le joueur de 35 ans a couronné sa carrière exceptionnelle en décembre dernier en remportant la Coupe du monde au Qatar. Lors de son retour en Argentine, des millions de fans ont célébré l’équipe appelée Albiceleste. "Je vais rester encore un peu, il faut en profiter", avait alors déclaré Messi.