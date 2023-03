Lionel Messi de retour au FC Barcelone ? Les dirigeants confirment les discussions

En conférence de presse ce vendredi, Xavi, l’entraîneur et ancien partenaire de la Pulga ne voulait pas évoquer l’avenir de Messi. Mais l’ancien milieu de terrain a quand même déclaré ceci : "Si c’est faisable ? Cela dépendra de nombreux facteurs. Nous sommes menacés par le fair-play financier. Mais ce qui déterminera le plus, c’est la volonté de Messi. Il sait que les portes lui sont ouvertes. Mais oui, je suis amoureux de Leo et il ne faut pas se méprendre. Je l’ai vu grandir. Les gens sont enthousiastes. C’est une espèce de Last Dance, comme Michael Jordan. La fièvre du Camp Nou ne se perd pas."

Et d’ajouter : "Cela ne dépend pas de moi. Cela dépend de ce qu’il fait. S’il veut revenir, nous en parlerons. Mais nous n’avons pas beaucoup parlé. S’il veut revenir, nous l’écouterons. Je serai le premier à ajouter ma voix pour qu’il revienne. Je n’ai pas parlé de l’année prochaine. […] Ce n’est pas le moment de parler du retour de Leo. Je lui parle beaucoup parce que c’est mon ami. Nous nous occupons du problème, mais il y a un monde entre aujourd’hui et demain. Espérons que nous le verrons à la maison".

Reste à voir aussi si le Barça pourra bouger et faire venir de nouveaux joueurs. En proie à des soucis avec le fair-play financier, le FC Barcelone n’est même pas sûr de pouvoir garder Gavi. Et quand on pense au salaire que touche Messi, le faire revenir pourrait à nouveau plomber les finances du club catalan.