Lionel Messi champion du monde et meilleur joueur du tournoi, ce "doublé" ne s'était plus produit depuis 28 ans

Lionel Messi a été élu meilleur joueur de la Coupe du monde suite à la victoire aux tirs au but de l'Argentine face à la France dimanche. Qui d'autre que lui, me direz-vous? Certains répondront: pourquoi pas Kylian Mbappé? D'autres rétorqueront : "Mais il n'a pas remporté le Mondial!" Deux constations pas forcément liées. Avant le trophée individuel remporté par Messi cette année, le dernier champion du monde à avoir décroché le titre de meilleur joueur du tournoi la même année était Romário en 1994! Il y a 28 ans donc...

Ce trophée de meilleur joueur a été attribué pour la première fois en 1982, depuis lors, quatre champions du monde l'ont remporté, cinq joueurs finalistes du mondial et deux joueurs ayant disputé la petite finale. Même si les choix ne semblent pas toujours objetcifs ou justifiés, il est rassurant de voir que ce trophée ne revient pas automatiquement à un Champion du monde. Kylian Mbappé, au moins autant à son avantage que Lionel Messi sur l'ensemble de la Coupe du monde, aurait-il reçu le trophée si la France avait été championne du monde? L'histoire ne le dit pas, et on ne le saura jamais.

À noter: Lionel Messi est le premier à remporter deux fois le titre de meilleur joueur de la Coupe du monde depuis la création de ce Ballon d'or du Mondial. La Pulga avait déjà décroché ce titre en 2014, même si pour beaucoup il aurait du revenir à James Rodriguez (meilleur buteur mais victime de l'élimination de la Colombie en quart de finale) ou Manuel Neuer (peut-être victime de son poste de gardien).