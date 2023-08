Lionel Messi buteur pour sa première en MLS contre les New York Red Bulls, privés de Dante Vanzeir

Pour sa première sortie en Major League Soccer, Lionel Messi a marqué le deuxième but lors de la victoire 0-2 de l'Inter Miami sur la pelouse des New York Red Bulls, samedi.

Le club floridien ne s'était plus imposé en championnat depuis le 14 mai contre le New England Revolution, soit 11 rencontres. Blessé à la cuisse, Dante Vanzeir n'était pas repris chez les New York Red Bulls.

Lionel Messi a commencé la rencontre sur le banc. Il est monté à l'heure de jeu, alors que son équipe menait après l'ouverture du score de Diego Gomez (37e).

Le septuple Ballon d'Or a doublé la mise à la 89e minute après avoir combiné avec Benjamin Cremaschi.

L'Inter Miami est métamorphosé depuis l'arrivée de Messi : les Floridiens viennent de glaner le premier titre de leur jeune histoire, la nouvelle Leagues Cup, au bout d'un parcours sans faute. Et ils se sont qualifiés pour la finale de la Coupe des Etats-Unis.

Avec cette victoire, l'Inter Miami (21 points, 23 matchs) laisse la dernière place de la conférence Est à Toronto (19 points, 26 matchs). Les Red Bulls (29 points, 25 matchs) sont onzièmes.

Dans cette même conférence, DC United, avec Christian Benteke aligné toute la rencontre, s'est incliné 1-3 face à Philadelphie. L'Union a fait la différence en première période avec trois buts, marqués par Mikael Uhre (5e), Jack McGlynn (13e) et Daniel Gazdag (38e). Theodore Ku-DiPietro (88e) a réduit l'écart en fin de match.

Philadelphie (43 points) occupe la deuxième place. DC United (30 points) pointe au 10e rang, à 2 unités du dernier barragiste pour les playoffs, Chicago.