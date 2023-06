Lionel Messi à l'Inter Miami - Nicolas Frutos : "Je l'ai rarement vu aussi détendu"

Sa signature à l’Inter Miami fait en tout cas le bonheur des supporters argentins. "Son objectif, même s’il ne le dit pas, c’est de jouer la Copa America. On rêve tous aussi de le voir à la prochaine Coupe du monde. Mais sur le fait qu’il continue avec l’équipe nationale, on n’a aucun doute. Avec cet avantage désormais de ne même plus avoir de décalage horaire. Messi aura tout au plus une heure ou deux de décalage, avec des vols de maximum 7/8 heures en avion privé. Et il ne devra plus passer d’une saison à l’autre non plus en dix jours pour jouer deux matches. Ça, c’est un cadeau pour quelqu’un de son âge", a conclu l’Argentin.