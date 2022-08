Lio, une vie de hauts et de bas

Lio, c’est avant tout l’histoire d’une rencontre avec le parolier Jacques Duvall. Il sera l’artisan des plus grands tubes de Lio. A commencer par Le Banana Split, chanson pop au double sens érotique qui va propulser Lio en tête des hit-parades dès l’âge de 16 ans. Suivront Sage comme une image, Mona Lisa ou encore Les Brunes comptent pas pour des prunes.

Mais par la suite, Lio va connaître le creux de la vague. Des moments personnels très difficiles et des salles qui se vident, au point de devoir accepter des prestations purement alimentaires dans des centres commerciaux ou des séminaires d’entreprises face à des publics peu enthousiastes. Mais Lio le reconnaît, ce passage à vide a aussi été salvateur et lui a permis d’aller à la rencontre d’admirateurs souvent oubliés au fin fond de la France.

Ma voix est à la fois douce et acidulée. Elle me ressemble.

Lio l’avoue : elle préfère laisser vivre sa voix. Elle n’a jamais cherché à faire de grandes prouesses vocales. Pour elle, l’essentiel c’est l’authenticité de la voix et l’intention que lui donne le chanteur. C’est cette spécificité que la Nouvelle Star et The Voice sont allées chercher en faisant appel à Lio pour devenir jurée et coach de ces deux émissions. Et aussi, bien sûr, pour le franc-parler de Lio.

