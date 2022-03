Lio, une brune qui ne compte pas pour des prunes

Lio est née Wanda Maria Ribeiro Furtado Tavares de Vasconcelos (elle a bien fait de prendre un pseudo) le 17 juin 1962 au Portugal. Issue d’un milieu aisé, un père militaire et une maman universitaire, à la séparation de ses parents, elle fuit le Portugal avec sa mère et son beau-père pour s’installer en Belgique, à Charleroi. Le train de vie est très différent de celui de sa terre natale mais Lio passe une douce jeunesse aux côtés de sa demi-sœur Helena. Elle étudie à l’Athénée Isabelle Gatti de Gamond à Bruxelles tandis que sa mère travaille à la médiathèque. C’est d’ailleurs grâce à sa maman que Wanda va rencontrer le chanteur et parolier belge, Jacques Duvall. L’artiste est intrigué par la ressemblance qu’a l’adolescente avec le personnage, Lio issu de la BD Barbarella créée par Jean-Claude Forest. Le pseudonyme de la jeune artiste était tout trouvé. Elle s’appellera désormais, Lio. Avec Jean Alansky, il écrit pour Lio " Banana Split " qui en 1979 lance la carrière de la jeune femme. Le titre s’écoule à plus de deux millions d’exemplaires. Dans la foulée, en 1980, Lio chante " Amoureux solitaires " et publie son premier album : " Lio " tout simplement mais sûrement. Elle trace son chemin dans le show business, chante en duo avec Etienne daho et connaît la consécration en 1986 avec l’album " Pop Model " qui comporte la chanson, ode à toutes les brunes : " Les brunes comptent pas pour des prunes ". On y trouve aussi toute l’énergie de la chanteuse sexy avec d’autres titres comme " Fallait pas commencer " ou encore " Je casse tout ce que je touche ". L’opus suivant paru en 1988, " Cancan " ne connaît pas la même destinée.