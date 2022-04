Lio signe son grand retour dans The Voice Belgique avec un medley DE FOLIE !

Pour la saison anniversaire de The Voice Belgique, les lives de la saison 10 ont déjà vu plusieurs artistes de prestige fouler la scène. Lors des premiers lives, c’est Vitaa, Mosimann, Marc Pinilla, et Matthew Irons qui ont remplis leur rôle de coach d'honneur de The Voice Belgique ! Pour cette demi-finale, Lio, coach emblématique de la première saison qui retrouve son célèbre fauteuil rouge.

Grâce à sa popularité et son franc-parler, Lio a également été jurée du télécrochet "Nouvelle Star" en France avant de devenir coach lors de la première saison de "The Voice Belgique". Véritable touche-à-tout, la chanteuse a également fait un passage remarqué comme candidate lors la saison 9 de "Danse avec les Stars" sur TF1. Plus récemment, elle a fait partie des candidats secrets de la célèbre émission "Mask Singer", toujours sur la même chaîne française. Une présence médiatique qui lui vaut d’être reconnue par toutes les générations. Artiste complète, Lio était présente sur le banc des coachs aux côtés de Black M, Typh Barrow, BJ Scott et Christophe Willem.

En plus d’accomplir son rôle de coach d’honneur, elle a décidé de reprendre un medley de ses titres aux cotés des candidates de la Team de Christophe Willem, Rosalie et Maysha.

Cette performance a non seulement marqué un moment d’exception pour nos candidates, mais aussi pour le public et les coachs !