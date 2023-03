Lio, invitée d'honneur du septième épisode de Drag Race Belgique : "J’ai toujours trouvé le drag très inspirant"

L'interprète du tube "Banana Split" avait déjà visionné les versions américaines et françaises de Drag Race. Elle connaît donc tous les trucs et astuces pour être une bonne drag. Selon elle, l'un des plus gros atouts pour nos Queens, c'est l'humour :

C’est très complexe d’être une bonne drag car c’est de l’artisanat d’art. Elles font leur maquillage, leur perruque, leur tenue. Leur discipline embrasse de nombreux corps de métier. Donc, une bonne drag, c’est celle qui manage tout cela avec brio, avec intelligence et surtout avec humour. Parce que ça, c’est leur grande force. J’entendais la phrase magnifique "L’union fait la force, et l’amour fait le reste". Moi, quand je les regarde, je dis plutôt "L’amour fait la force et l’humour fait le reste". - Lio