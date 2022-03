Lio, devenue grand-mère pour la première fois, s'interroge pour son avenir : "Je vis à flux tendu"

"Ce bébé, le fils de mon fils Igor et Pauline, c'est vraiment de la joie" a-t-elle lâché au magazine français. Seul point d'interrogation, la grand-mère Lio ne sait pas comment elle pourra accueillir sereinement son petit-fils.

"J'ai toujours vécu dans une valise, je ne suis jamais restée plus de trois ans au même endroit. Aujourd’hui, je n’ai même pas un lieu réellement à moi". Elle cherche donc à 59 ans un premier port d'attache. "Je suis une nomade avec tout ce que ça implique surtout quand on n'a plus 20 ans, c'est sans doute pourquoi je me sens très fragile".

Célibataire depuis dix ans, l'artiste d'origine portugaise semble inquiète pour sa retraite, à l'aube de ses 60 ans. Elle expliquait récemment sur les ondes de RTL France ne percevoir aucun droit sur ses anciennes chansons : "Je ne les ai pas signées, je suis interprète, ce n'est pas du tout pareil. Ce sont ceux qui écrivent la chanson, les auteurs et les compositeurs, qui, eux, ont une rente à vie". Selon ses dires, elle gagnerait annuellement "entre 5.000 et 12.000 euros, dépendant des années" grâce à l'Administration des Droits des Artistes et Musiciens Interprètes.

Cette mère de 6 enfants a précisé ses propos à Gala : "Je ne vis pas mal, mais je vis à flux tendu. Je n'ai pas de trésorerie. Je ne me suis jamais occupée de tout ça. Quand je gagnais bien ma vie, d'autres personnes géraient cet aspect-là".