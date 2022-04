Lio de retour dans The Voice Belgique : "c’est bien de voir cette génération de femmes chanteuses et puissantes contrer la misogynie"

Avec Axelle Red, Lara Fabian et Maurane, tu as fait partie d’une génération d’artistes belges qui ont clairement fait rayonner la Belgique à travers le monde. Maintenant, il y a Stromae et Angèle. Que penses-tu de cette nouvelle génération ?

Je suis tellement enchantée que la nouvelle génération arrive. Moi, quand je vu arriver Stromae, dès le départ, je trouvais ça exceptionnel. Et alors là, vraiment, c’était comme un éventail. Quand il chantait une chanson, on avait tous les spectres. Je trouvais ça intelligent de pouvoir rebondir sur le moment vécu. L’engagement aussi, ça, j’adore. Et ça, c’est vrai, je le retrouve en Stromae, mais je le retrouve aussi très fortement en Angèle. Comme elle a beaucoup de grâce, en plus de toute sa puissance et de tout son talent, on voudrait juste que ce soit une petite chose gracieuse, une petite mésange. Mais, elle est forte, elle est puissante ! C’est un talent énorme. Je suis aussi très fan de Clara Luciani, Juliette Armanet, Hoshi. C’est bien de voir toutes ces femmes puissantes contrer la misogynie de plein de chansons rap. C’est vraiment le rap, la musique urbaine, comme ils disent, qui est la plus plébiscitée et c’est souvent encore très misogyne.