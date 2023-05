Linsey Coppens et Margaux de Valensart, en demi-finale du Concours Reine Elisabeth 2023, portraits croisés

L’autre chanteuse belge sélectionnée pour la demi-finale, c’est la mezzo soprano Linsey Coppens. Un fameux background en matière d’études à l’étranger : Stuttgart encore aujourd’hui, Amsterdam plus tôt et l’université de Miami.

"La chose la plus importante que j’ai voulu explorer en allant aux Etats-Unis, c’est la notion de "scène". Car en général ils ont bien plus d’argent qu’en Belgique, et vous pouvez participer à de grandes productions, avec de tout grands orchestres".