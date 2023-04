Linkin Park pourrait partager d'autres titres inédits

Le titre "Lost" a été enregistré en même temps que "Meteora" mais n'a pas trouvé sa place sur l'album à l’époque.

"Raconter une histoire avec l'album était très important, et nous avions l'impression que 'Lost' avait une énergie trop similaire à celle de 'Numb'", a déclaré Delson. Le plan initial était de sortir la chanson un peu plus tard, soit en tant que titre bonus, soit sur l'album suivant.

" Nous avons pris un grand virage avec [l'album de 2007] Minutes To Midnight, puis nous avons fait d’autres changements à partir de là, sans plus penser à ce que nous avions fait précédemment. Et nous avons littéralement oublié "Lost".

La chanson a été redécouverte lorsque le groupe a préparé "Meteora 20", qui est sorti au début de l'année. Elle est devenue le single le plus populaire de Linkin Park au Royaume-Uni depuis 2009 et s'est classée en tête des radios alternatives et des radios rock aux États-Unis.