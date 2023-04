Linkin Park : le fils de Chester Bennington, énervé par les théories du complot sur son père

Cela va bientôt faire six ans que Chester Bennington, chanteur et leader de Linkin Park, s’est donné la mort. Il abordait régulièrement en interview son combat contre la dépression, la toxicomanie et ses pensées suicidaires. Malgré tout, certains de ses fans restent persuadés qu’il est encore en vie.

Ces fans, convaincus d’avoir raison, partagent leurs théories sur les réseaux sociaux. Le fils de Chester, Tyler Bennington, a décidé de prendre la parole sur TikTok pour condamner ces personnes qui commentaient en masse ses vidéos. "Ton père ne s’est pas tué !! Mais tu dois le savoir ça ! Ton père était un héros pour de nombreuses personnes, il apportait beaucoup de bien dans ce monde", peut-on lire.

Le magazine Unilad a retranscrit la réponse de Tyler à ce commentaire : "C’est le genre de conneries que je n’accepterai pas sur ma page. Cette personne sera bloquée. Je suis un enfant, c’est inapproprié de commenter sur mon post ou sur celui de n’importe qui d’autre d’ailleurs"

Il a rappelé qu’il n’existait aucune preuve sur ces théories et a déploré ces tentatives sensationnalistes de transformer une vraie tragédie en une histoire accrocheuse à raconter aux gens. "Achète-toi une vie, mec", a-t-il lancé, agacé, comme conclusion de sa vidéo.

En légende, Tyler a expliqué que c'est la seule vidéo qu’il fera à ce sujet. Il n’hésitera pas à bloquer et signaler tous ceux qui désirent propager ces fausses informations. Depuis la publication de son TikTok, de nombreuses personnes lui ont apporté leur soutien.