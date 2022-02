LinkedIn se lance dans les séries pour mettre en lumière les entrepreneurs sous-représentés

Vous la connaissez sans doute grâce aux films "Bad Boys 2" ou "Elle est trop bien". L’actrice Gabrielle Union sera de retour sur les écrans, mais cette fois-ci sur LinkedIn. La comédienne américaine portera la série sponsorisée "Getting Real With Gabrielle Union". Son but ? Promouvoir des profils d’entrepreneurs noirs et sous-représentés. Cette série sera lancée avec l’aide de LinkedIn.