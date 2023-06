LinkedIn, la machine à récolter des informations sur le marché mondial de l’emploi où l’on apprend énormément sur nos comportements

LinkedIn est associé à la couleur bleue de l’application qui se trouve sur la plupart de nos téléphones portables. Mais en réalité, derrière cette appli, on retrouve la plus formidable machine à récolter de l’information sur le marché de l’emploi. Ce n’est pas pour rien que Microsoft a racheté cette pépite de la Silicon Valley en 2016 pour la modeste somme de 27 milliards de dollars.

A l’époque, les commentateurs croyaient que cette somme était complètement délirante, une folie pure et simple. Et puis, quelques années plus tard, chacun a compris que Microsoft a fait au contraire une très belle affaire. La preuve ? L’an dernier, en 2022, cette plateforme de recrutement a dégagé en une seule année presque 14 milliards de dollars de revenus. J’en reviens à ce que peut nous donner comme information la masse de données qui se trouvent sur LinkedIn. Car n’oublions pas que chaque jour, 930 millions de personnes se connectent de par le monde et que les informations qu’elles laissent valent donc leur pesant de plutonium. De l’or donc. D’abord, les chiffres montrent que le marché de l’emploi a également ses cycles durant le COVID. Le nombre de personnes qui aspiraient à changer de job avait augmenté de 100% en certains mois et dans certains secteurs. C’est ce que dit Ryan Ross Lansky, le patron mondial de LinkedIn, sur la base de ce qu’il a comme chiffre. Et aujourd’hui, trois ans plus tard, qu’est-ce qu’on constate ? Comme nous sommes revenus à des niveaux similaires avant la pandémie, le marché de l’emploi a également ses hauts et ses bas. C’est une bonne nouvelle pour les employeurs le retour de la stabilité des employés et donc quelque part en cours. En revanche, ce qui est clair, c’est que la demande de télétravail est là pour durer.