LinkedIn et YouTube accélèrent le développement d’outils basés sur l’intelligence artificielle

Du côté de YouTube, la plateforme de vidéo en streaming développe une fonctionnalité pour réaliser des résumés des vidéos grâce à l’intelligence artificielle : "Nous commençons à tester les résumés générés automatiquement par l’IA sur YouTube, afin de vous faciliter la lecture d’un résumé rapide sur une vidéo et de décider si elle vous convient. Dans un premier temps, vous verrez peut-être ces résumés sur les pages de veille et de recherche. Nous espérons que ces résumés vous seront utiles et vous donneront un aperçu rapide du contenu d’une vidéo, mais ils ne remplacent pas les descriptions des vidéos (qui sont rédigées par les créateurs !). Cette expérience n’est menée qu’avec un nombre limité de vidéos (en anglais seulement) et de spectateurs. Si vous voyez cette fonctionnalité, faites-nous part de votre avis en nous envoyant vos commentaires !", peut-on lire sur la page dédiée aux derniers projets en cours sur la plateforme. Mais attention, si l’outil est encore en phase de développement, la création de résumés peut encore s’avérer inexacte.

En plus de vouloir réduire les mauvaises expériences des utilisateurs ayant regardé une vidéo trop longtemps sans l’aimer, l’outil pourra s’avérer utile aux utilisateurs en situation de handicap et éventuellement améliorer les propositions de vidéos à regarder.

Aucune date de déploiement n’a été évoquée pour les deux outils en développement sur LinkedIn et YouTube.