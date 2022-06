Linkedin est devenu la source d’information pour les escrocs

De son côté, le laboratoire ESET nous met également en garde parce que les chercheurs ont constaté qu’en plus de récupérer les données d’identification, les pirates peuvent en profiter pour installer un logiciel malveillant sur nos appareils.

Et ils ne s’arrêtent pas à cette technique. Ils vont également contacter les utilisateurs en leur proposant une offre d’emploi. Intéressé le destinataire va cliquer sur un lien et il devra fournir un peu plus d’informations. Un mail lui précise ensuite que son profil correspond tout à fait à la fonction proposée. Afin d’y accéder, il est invité à suivre une formation et à payer un montant afin d’y participer.

Soyons donc attentifs face à ces situations parce qu’une entreprise ne vous demandera jamais vos coordonnées bancaires lors d’un premier contact. Notre conseil est évidemment de vous documenter au sujet de l’entreprise qui vous propose ce nouveau boulot.

Une recherche avec Google vous permettra d’en savoir un peu plus mais également de trouver les coordonnées afin de prendre contact avec la gestion du personnel.

Et, pour le futur, quand vous recevez ce type de messages, connectez-vous à votre profil Linkedin et allez consulter les notifications. Et, dans les réglages, n’hésitez jamais à limiter la visibilité de certaines de vos informations.